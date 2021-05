Italcredi apre nuovo punto vendita a Palermo

Italcredi inaugura un nuovo punto vendita a Palermo, in piazza Vittorio Veneto 17. “Gli obiettivi di questa apertura sono caratterizzati dallo sviluppo commerciale sulla città di Palermo, cercando di offrire aree di credito dedicate, dando il massimo comfort e riservatezza ai clienti nella attività di consulenza finanziaria, il tutto con la consueta professionalità, trasparenza e rapidità”, precisa la società di mediazione creditizia in un comunicato stampa.

A inaugurare il nuovo punto vendita è l’agente Antonio Recupero, che vanta una ventennale esperienza nel settore del credito alle famiglie ed è presente in Italcredi da oltre 10 anni.

Recupero, insieme al suo socio Maurizio Ceraolo, ha inaugurato ben otto Italcredi financial store distribuiti su: Palermo, Catania, Milano, Messina, Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto, Reggio Calabria e Sant’Agata di Militello.

“Siamo fieri di questa nuova apertura per affermare e consolidare ulteriormente la nostra presenza in terra siciliana. I nostri auguri sono per una proficua crescita, insieme”, conclude la nota.