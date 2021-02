Italcredi avvia l’identificazione dei clienti a distanza

Parte l’era digitale in Italcredi. Dal 2021 tutta la rete commerciale della società ha l’opportunità di concludere le richieste di cessione del quinto da remoto, identificando il cliente a distanza.

“Il mercato richiede di essere al passo coi tempi e Italcredi lo fa attraverso un procedimento totalmente digitale. Da oggi, qualsiasi richiesta potrà essere processata in remoto e senza che il cliente si debba spostare dal proprio domicilio – precisa una nota della compagnia -. Il processo di digitalizzazione delle procedure, era già partito da qualche tempo ma è anche grazie al coronavirus che si è potuto avere una forte spinta all’innovazione dei processi. Italcredi ritiene che quando l’allerta covid sarà finalmente messa a tacere, molte delle abitudini ed opportunità operative che si sono rese necessarie in questo periodo, rimarranno nelle consuetudini dei consumatori ed anche di tutti gli intermediari”.

Il progetto digitale si innesta in un programma a più ampio raggio denominato Easy Money, che consentirà ai clienti di loggarsi in una area riservata e quindi di procedere in totale autonomia dalla richiesta alla liquidazione delle cessioni del quinto dello stipendio.