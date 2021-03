Italcredi avvia partnership con Financial box per cessione del quinto

Italcredi ha siglato una nuova partnership con Financial Box, società con pluriennale esperienza nel settore della cessione del quinto e dei prestiti alle famiglie.

Massimo Coppola, amministratore di Financial Box ha accolto con entusiasmo questa nuova opportunità imprenditoriale, arrivata dopo l’avvio di un importante processo di crescita in diverse aree d’Italia per una decisa evoluzione del progetto. Grazie anche all’entrata di Tommaso Alfieri, come nuovo direttore commerciale, e alla sua esperienza nel settore, Financial Box punterà oltre ad una ampia espansione commerciale, grazie anche ai nuovi strumenti tecnologici messi a disposizione, anche a strutturare e consolidare rapporti commerciali ed istituzionali con alcune banche del territorio, già in partnership con ItalCredi.

Mauro Panzarella, responsabile rete centro sud di ItalCredi, darà supporto a questa nuova avventura commerciale.