ItalCredi: Barbara Papanice entra nel team

ItalCredi ha annunciato ieri l’ingresso di Barbara Papanice nella propria squadra. Nel corso della sua carriera ventennale, Papanice ha lavorato in ambito bancario, in particolar modo nell’area crediti. Ha inoltre fatto parte di un’importante software house, nella quale ha ricoperto diversi ruoli, tra cui analista tecnico, sviluppatore, analista funzionale, team leader e project manager. In ItalCredi potrà esplorare nuovi orizzonti.

“Barbara ama paragonare la sua esperienza lavorativa ad un viaggio, durante il quale si è verificata una trasformazione e una crescita graduale della sua vita professionale – si legge in un comunicato stampa della società -. Ama interagire con le diverse anime del business ma anche essere a fianco dei clienti e dei suoi collaboratori in una logica di condivisione, volta al raggiungimento degli obbiettivi”.

Per Papanice, “fare squadra significa avere obiettivi comuni e convogliare le risorse di tutti al risultato: ognuno deve poter essere l’appoggio dell’altro, in questo modo anche i punti deboli possono diventare delle potenzialità. Come sosteneva Henri Ford, ‘mettersi insieme è un inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme è un successo’. Coesi si è una squadra, altrimenti siamo solo dei battitori liberi”.

ItalCredi augura a Papanice un percorso di crescita insieme al team e di raggiungere obbiettivi sempre più ambiziosi.