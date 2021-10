Italcredi avvia cambio layout dei negozi finanziari in Sardegna

Prende il via in Sardegna il cambio di layout e il rinnovamento delle sedi dei negozi finanziari di Italcredi. “Non si tratta di un mera rinfrescata ma di un nuovo modo di comunicare e di rendere i nostri uffici più accoglienti, accattivanti e quindi vicini alla clientela – annuncia la società in una nota -. Questo intervento, rappresenta un primo passo che vedrà in seguito coinvolte numerose altre dipendenze, sparse sull’intero territorio nazionale”.

Obiettivo dell’iniziativa è comunicare alla clientela dall’esterno, ciò che si potrà trovare all’interno: professionalità, consulenza su più prodotti finanziari, ma soprattutto trasparenza e cordialità. Il nuovo layout si muove e si esprime su questi concetti.

L’intervento coinvolgerà gli uffici di Cagliari, Sassari e Nuoro, “grazie all’intraprendenza dei titolari Valentino Mertoli e Riccardo Fadda” e “contribuirà a rinforzare la presenza e visibilità sul territorio”.