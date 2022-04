Italcredi: Fabrizio Buscemi entra nel team agenti

Italcredi amplia la propria squadra di agenti con l’ingresso di Fabrizio Buscemi. Esperienza trentennale nel credito al consumo, Buscemi è stato per 9 anni funzionario di Santander Consumer Bank e dal 2012 ha scelto la strada della libera professione.

“È venuto a conoscenza di Italcredi da alcuni ex colleghi a conferma che il miglior marketing è quello virale! Fabrizio si ritiene una persona precisa, onesta, e radicata su importanti valori personali e famigliari. Malgrado una lunga carriera nel nostro settore, Fabrizio non ha perso il suo entusiasmo e la voglia di gettarsi a capofitto in nuove avventure e sfide lavorative. Attraverso la condivisione degli obbiettivi con la sua squadra di collaboratori, Fabrizio ritiene che si possa instaurare con Italcredi un rapporto costruttivo, fatto di reciproche soddisfazioni e soprattutto duraturo nel tempo. Italcredi è e sarà sempre a fianco di Fabrizio, a supportarlo e ad agevolare il suo percorso di crescita e di tutta la sua azienda”, precisa in un comunicato stampa la società.