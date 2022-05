ItalCredi inaugura agenzia a Rende (Cosenza)

Giovedì 21 aprile è stata inaugurata una nuova agenzia Italdredi a Rende/Cosenza. Ad avviarla è la società Financial Box srl.

“Siamo molto entusiasti e soddisfatti della struttura molto bella, accogliente e fronte strada. Abbiamo festeggiato la nuova apertura con la presenza del nostro direttore generale A. Furlotti, del vicedirettore generale F. Nannotti e del responsabile di rete Centro Sud M. Panzarella, assieme a tutto il gruppo di lavoro dell’agenzia che punta ad una più ampia espansione commerciale e ad un consolidamento dei rapporti costruiti negli anni in Calabria e non solo. Questa nuova struttura si aggiunge a quelle già presenti a Catanzaro, Crotone e San Pietro a Maida”, si legge in una nota stampa.

“Siamo fieri di avere in squadra protagonisti del territorio che siano in grado di garantire alla clientela efficienza ed efficacia, unita ad una grande professionalità, rappresentandoci al meglio e proponendosi assieme alla forza della nostra mandante come punto di riferimento costante nel tempo”, hanno dichiarato l’amministratore Massimo Coppola e il direttore Tommaso Alfieri.