Italcredi lancia “Tutor del Credito”, portale di informazione finanziaria per clienti attuali e potenziali

È online Tutor del credito, il nuovo portale di informazione sul modo del credito e dei finanziamenti lanciato da Italcredi. Il sito, spiega una nota della società, rappresenta “un nuovo strumento di comunicazione che ci consentirà di dialogare con il grande pubblico e con i potenziali clienti partendo da una solida base informativa”.

Il portale contiene infatti articoli e video volti a spiegare tutti i prodotti veicolati da Italcredi, con particolare focus sulla caratteristiche dei prodotti, come richiederli e con quale documentazione. “Gli utenti potranno facilmente acquisire informazioni anche su aspetti tecnici dei finanziamenti, ad esempio come procedere ad una estinzione o ad un rinnovo, tutti i temi saranno trattati con la massima semplicità e trasparenza, con l’obiettivo di massimizzare la vicinanza ai clienti stessi”, chiarisce il comunicato.

Navigando sul sito, si legge che Tutor del Credito è “il blog di Italcredi dedicato a chiunque desideri conoscere e capire meglio il mondo del credito e dei finanziamenti” e che consentirà di ampliare le conoscenze sull’universo del credito per essere correttamente informato, tranquillo e consapevole nel momento in cui capiterà di richiedere un servizio finanziario.

A guidare nel percorso di approfondimento è la mascotte Tancredi, a disposizione nei video pubblicati periodicamente o nella chatbox per chiarire ogni dubbio o per mettere in comunicazione con un agente.