Italcredi, nuovo ingresso nell’area Nord

L’agente Francesco Pantalone, a fine gennaio del 2021, è entrato a far parte dell’area Nord, Piemonte, di Italcredi. Lo ha annunciato oggi la società, specificando che Pantalone ha una esperienza pluriennale nel settore dei prestiti e si è specializzato nel corso degli anni nella cessione del quinto.

“Il percorso lavorativo che ha perseguito non è stato sempre semplice ma allo stesso tempo gli ha dato la possibilità di conoscere tante realtà e di poter crescere – spiega un comunicato stampa di Italcredi -. Questa motivazione lo ha spinto, nel luglio del 2020 a dare una accelerata alla sua carriera, diventando agente in attività finanziaria. Pantalone ci ha conosciuti attraverso le varie esperienze dei suoi ex colleghi e attraverso diversi clienti finanziati da noi. Uno dei vari motivi che lo ha spinto a far parte della nostra realtà è stato soprattutto per le grandi possibilità che l’azienda può offrire”.

Altro fattore fondamentale è la competitività dei prodotti. “Per un agente, non esiste un mandato perfetto” afferma Pantalone, ma lui crede fortemente di aver trovato ciò che cercava in ItalCredi.

“Si è subito innamorato del fatto che al primo posto c’è la persona e non il semplice agente, poi l’affidabilità e solidità del gruppo, e soprattutto l’aver percepito il grande entusiasmo e la tanta voglia di fare – conclude la nota -. Fare squadra per Pantalone vuol dire non essere mai soli e avere obiettivi comuni, e noi siamo sicuri che il suo ingresso sarà una preziosa aggiunta al nostro team nell’ampliamento della nostra rete portando, una ulteriore ventata di entusiasmo e brio”.