Italcredi rafforza la sua presenza in Sicilia con una nuova apertura a Catania

ItalCredi, società specializzata nel prestito a dipendenti e pensionati del gruppo bancario Cassa di Ravenna, ha inaugurato un nuovo punto vendita a Catania.

Ubicata in via Aloi 40, la nuova agenzia è stata inaugurata lo scorso primo gennaio. A gestirla è il responsabile Claudio Vittorio La Spina, che, dopo aver lavorato con Barclays Bank e Compass gruppo Mediobanca, nel 2020 ha deciso di entrare in collaborazione con la società. Nella sua decennale esperienza nel settore dei finanziamenti, negli anni si è specializzato nel prodotto della cessione del quinto e ha avviato l’apertura di diversi punti specializzati nella consulenza e risoluzione di tematiche finanziarie per le famiglie, sempre in una logica di alto profilo consulenziale.

“La Spina ci racconta che nonostante il momento di emergenza legato al coronavirus, c’è tanta voglia di operare sul territorio catanese, con la professionalità che da sempre lo contraddistingue, garantendo il miglior servizio ai clienti, con l’obiettivo di restare sempre attenti alle loro esigenze. ItalCredi augura a Claudio e al suo team di crescere sempre di più, con la consapevolezza di una sempre più fruttuosa collaborazione assieme”, precisa una nota della società.