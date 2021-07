Italcredi si espande nel Lazio

Italcredi prosegue il suo processo di espansione nel Lazio, inaugurando un nuovo punto operativo a Frosinone in previsione di una prossima apertura anche a Latina. Lo rende noto la società, precisando che la nuova agenzia si trova in viale Mazzini, 66, a Frosinone ed è gestita dall’agente Teresa Perciballi, attiva nel settore da oltre 15 anni.

La professionista collabora con Italcredi da circa tre anni, e grazie alla esperienza e professionalità acquisite nel corso degli anni, è diventata un punto di riferimento, tra le più riconosciute ed apprezzate nelle provincie di Frosinone e Latina.

Obiettivo dell’iniziativa, spiega la società di mediazione creditizia, è “accrescere la penetrazione commerciale del marchio, unitamente alla possibilità di offrire alla clientela soluzioni finanziarie chiare e sostenibili”.

Il nuovo punto vendita di Italcredi offre in maniera diretta cessione del quinto, prestiti personali, e l’anticipo del tfs sia a tasso amministrato che a tasso non in convenzione.

“L’agenzia ha una spiccata capacità di essere flessibile, e ciò le consente di poter indirizzare i clienti verso il miglior prodotto di cui necessitano, riuscendo ad ottenere grande soddisfazione ed apprezzamenti al loro lavoro, ogni giorno. Auguriamo a Teresa e al suo team una importante e profittevole crescita, noi saremo sempre al suo fianco”, conclude la compagnia.