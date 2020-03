Italfinance lancia la campagna Italfinance4Life

Italfinance ha attivato la campagna di raccolta fondi Italfinance4Life.

“Prima ancora che consulenti e professionisti, siamo persone e ci impegniamo ogni giorno per essere persone migliori – scrive la società -. Siamo convinti che ogni nostra azione volta al miglioramento della qualità di vita di ogni singolo individuo apporti benefici nella vita di ognuno di noi. In questo particolare momento, complicato per tutti, ci siamo domandati quale sarebbe potuto essere il contributo del nostro Gruppo per supportare chi è in prima linea a fronteggiare l’emergenza Covid-19. Senza troppi indugi la risposta è stata la seguente: #Italfinance4Life la nostra campagna di #crowdfunding interamente dedicata alla raccolta fondi per rafforzare la terapia intensiva dell’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco, città sede storica del nostro Gruppo. Unisciti a noi, ogni piccolo gesto può fare la differenza! Se puoi, accedi al portale ed effettua la tua donazione cliccando qui.

In alternativa aiutaci a condividere la nostra campagna il più possibile: fai sapere a parenti, amici e conoscenti come anche loro possono effettuare la donazione. Condividi il link al portale della campagna inviandolo tramite e-mail o whatsapp!”