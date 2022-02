ItaliaFintech, Sergio Zocchi presidente per il biennio 2022/2023

A guidare ItaliaFintech per il biennio 2022/2023 sarà Sergio Zocchi, nominato presidente dell’associazione che raggruppa gli operatori del settore. Zocchi è ceo di October Italy, piattaforma europea di finanziamento online che permette alle pmi di ottenere finanziamenti direttamente da investitori individuali e istituzionali senza utilizzare come tramite le banche.

Insieme a lui sono stati nominati anche quattro vicepresidenti, scelti in rappresentanza di settori fondamentali del fintech, che forniranno una visione strategica volta ad ampliare il raggio di azione dell’associazione. Si tratta di:

Barbara Avalle , coo di Doorway;

, coo di Doorway; Matteo Tarroni , co-fondatore e ceo di Workinvoice;

, co-fondatore e ceo di Workinvoice; Alessandro Longoni , riconfermato vicepresidente, head of Fintech District;

, riconfermato vicepresidente, head of Fintech District; Donato Vadruccio, riconfermato vicepresidente, founder e ceo di Paydo.

“Nel 2021 il fintech ha messo nuovamente a segno risultati importanti, anche come canale di innovazione del sistema – dichiara il neopresidente Sergio Zocchi -. Le ambizioni degli operatori del settore, riuniti attorno all’associazione ItaliaFintech, sono per il prossimo futuro ancora più elevate. L’innovazione tecnologica, destinata a permeare tutto l’ambito finanziario, nel nostro paese ha ancora enormi spazi di crescita. Questo è il momento giusto per imprimere un ulteriore cambio di marcia, per contribuire all’innovazione, alla digitalizzazione ed alla competitività del Paese a livello internazionale.”

Nel corso del 2021 ItaliaFintech ha registrato un aumento dei finanziamenti erogati significativo per volumi erogati pari a 3,7 miliardi di euro, importi più che raddoppiati rispetto ai 1,8 miliardi di crediti erogati nel 2020. L’incremento del settore è confermato inoltre dall’aumento del numero di imprese finanziate che passa da 5.970 imprese nel 2020 a 12.278 nel 2021, facendo prevedere un ulteriore trend di crescita per il 2022.