Italian Insurtech Summit 2021: online e dal vivo il 20 e 21 settembre

Innovazione, sperimentazione e crescita: sono solo alcune delle parole d’ordine che faranno da fil rouge alla seconda edizione dell’Italian Insurtech Summit 2021, organizzato da Iia (Italian Insurtech Association), che si terrà il 20 e 21 settembre prossimi. Due giorni completamente dedicati all’innovazione digitale del settore, che vale il 7% del Pil e impiega nel nostro Paese oltre 400.000 risorse, e agli scenari che l’ecosistema insurtech ha davanti, anche alla luce delle conseguenze della pandemia. L’evento, rivolto ad assicurazioni, broker, agenti tecnologici, industria e liberi professionisti, raccoglierà la voce di tutta la community insurtech italiana, con i contributi di oltre 150 speaker, provenienti da diversi settori, che porteranno la loro esperienza per creare contaminazione e sperimentazione, le chiavi per aiutare a evolvere e crescere il mercato assicurativo italiano.

“Ora o mai più è il sottotitolo che abbiamo voluto dare a questa seconda edizione. Un messaggio forte, per richiamare fin da subito il tema dell’urgenza di attuare un cambiamento importante e strutturale all’interno della filiera assicurativa – commenta Simone Ranucci Brandimarte, presidente di Iia -. Nel primo semestre del 2021 in Italia ci sono stati 0,4 milioni di euro di investimenti, molto al di sotto del livello globale europeo, che si assesta sugli 1,8 miliardi di euro. Per evitare di rimanere schiacciati, il comparto assicurativo deve avviare una vera rivoluzione al suo interno. Una rivoluzione che auspichiamo venga attuata attraverso una serie d’azioni: formazione digitale massiva per allineare le competenze degli addetti nel settore assicurativo a quelle dei colleghi europei, aumento delle sperimentazioni tecnologiche e maggiore collaborazione tra compagnie e start up, aumenti degli investimenti e sviluppo di nuovi prodotti e servizi per il consumatore digitale”.

L’evento sarà gratuito e si terrà in forma ibrida, sia in streaming sia live, nel rispetto delle normative covid-19, e sarà una vera e propria maratona con circa 30 ore di interventi di oltre 150 speaker, italiani ed esteri, provenienti dal mondo dei servizi finanziari, dell’innovazione, della tecnologia e della creatività che porteranno il loro contributo sul tema dell’innovazione e sulle sfide future del settore.

Il programma del 20 settembre

La parte on line, che verrà trasmessa il 20 settembre per tutto il giorno e il 21 settembre mattina fino alle 13, vedrà, per citarne alcuni, relatori delle più grandi compagnie italiane e straniere, speaker di Microsoft e Amazon, una tavola rotonda della Global Insurtech Alliance, e sarà divisa in 12 sessioni, ciascuna focalizzata un tema specifico legato all’innovazione e alla digitalizzazione del settore assicurativo e le prospettive di sviluppo dell’insurtech:

Digitalizzazione e sviluppo: la sfida dell’industria assicurativa; Tecnologia ed innovazione: una prospettiva globale dagli industry leaders; Crescere grazie agli ecosistemi; Sustainability & diversity: serve l’ottica di lungo periodo; Investire in innovazione: come rimuovere i freni; Competenze, professionalità e contesti normativi: nuove opportunità; Innovazione come mindset; Upgrading financial services; Global outlook: Insurtech giants; Open insurance: nuove opportunità di distribuzione; A tech vision: l’assicuratore bionico; The rise of digital customer: una nuova offerta da costruire.

Il programma del 21settembre

Il 21 settembre dalle 14 si svolgerà poi la parte live dell’evento, presso Le Village by Ca Milano (Corso di Porta Romana, 61), con possibilità di seguire la diretta in streaming.

Durante il pomeriggio avrà luogo la seconda edizione degli Insurtech Awards: verranno premiate le migliori realtà che nel 2020/2021 si sono distinte per capacità innovativa e di eccellenza in 16 categorie che meglio rappresentano il concetto di insurtech. Una giuria di esperti scelta da Iia selezionerà i 3 candidati e un singolo vincitore per ciascuna categoria.