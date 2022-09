Italian Insurtech Summit 2022, terza edizione a Milano dal 21 al 23 settembre

Si terrà da Milano dal 21 al 23 settembre la terza edizione dell’Italian Insurtech Summit 2022, evento rivolto alla community insurtech italiana e promosso dall’Italian Insurtech Association (Iia).

Le tre giornate saranno dedicate all’innovazione del settore assicurativo, con un focus sudigitale, investimenti, sostenibilità e cybersecurity tra i principali topic per lo sviluppo del mercato insurance.

L’evento si terrà in forma ibrida, sia in streaming sia live, e sarà una vera e propria maratona con circa 30 ore di interventi di oltre 150 speaker, italiani ed esteri, provenienti dal mondo dei servizi finanziari, dell’innovazione, della tecnologia e della creatività che porteranno il loro contributo sul tema dell’innovazione e sulle sfide future del settore.

Obiettivo dell’iniziativa è quello di creare un luogo di incontro per tutta la filiera, che comprende assicuratori, broker, agenti tecnologici, industria e liberi professionisti, all’interno del quale contaminazione e sperimentazione possano fornire a tutti i player le chiavi per evolvere e far crescere il mercato con un impatto positivo sull’economia nazionale.

“Siamo giunti alla terza edizione dell’Iia Summit, l’appuntamento annuale sull’innovazione del mondo assicurativo italiano. In uno scenario macro gravato da incertezze su vari fronti economici e geopolitici il settore non deve rallentare la sua corsa verso l’evoluzione – commenta Simone Ranucci Brandimarte, presidente di Iia -. Il 2021 ci ha visto protagonisti di una fervente crescita lato investimenti, con 280 milioni di euro investiti contro i 50 del 2020, ma tale crescita non si deve arrestare e deve passare da una sempre maggiore cooperazione tra le compagnie assicurative e startup insurtech. La scelta di intitolare questa terza edizione Raise the Bar vuole infatti auspicare un nuovo approccio nella transizione verso il futuro del settore assicurativo, per essere in grado di andare incontro alle esigenze di un consumatore sempre più digitalizzato”.

Tra i contenuti chiave di Iia che verranno veicolati durante l’evento figurano:

digitalizzazione e sviluppo: la sfida dell’industria assicurativa; tecnologia e innovazione: una prospettiva globale dagli industry leaders; crescere grazie agli ecosistemi; sustainability & diversity: serve l’ottica di lungo periodo; investire in innovazione: come rimuovere i freni; competenze, professionalità e contesti normativi: nuove opportunità; innovazione come mindset; upgrading financial services; global outlook: insurtech giants; open insurance: nuove opportunità di distribuzione; a tech vision: l’assicuratore bionico; the rise of digital customer: una nuova offerta da costruire.

L’Italian Insurtech Summit 2022 verrà trasmesso online gratuitamente il 21 e 22 settembre dalle 9 alle 18, con possibilità di seguire la diretta in streaming sul sito: https://insurtechitaly.com/event/italian-insurtech-summit-2022/

Il 23 settembre, invece, si terrà un evento esclusivo in presenza presso Le Village by Ca Milano (Corso di Porta Romana, 61), che verrà contemporaneamente trasmesso in diretta streaming. Durante il pomeriggio avrà luogo la terza edizione degli Insurtech Awards, in cui verranno premiate le migliori realtà che nel 2021/2022 si sono distinte per capacità innovativa e di eccellenza in 9 categorie che meglio rappresentano il concetto di insurtech secondo l’associazione. Il consiglio direttivo di Iia selezionerà i 3 candidati e un singolo vincitore per ciascuna categoria.

All’interno della cornice degli awards si terrà la finale della prima edizione di “IIa Factor – Il Palcoscenico delle startup”, il contest realizzato dall’Italian Insurtech Association allo scopo di individuare le startup del settore insurtech più meritevoli e avviare con loro un processo di accelerazione. Le 7 start up finaliste avranno a disposizione uno spazio di pochi minuti per raccontare la propria mission e il proprio posizionamento sul mercato davanti a una giura di esperti. In palio un percorso di accelerazione della durata di 12 mesi finanziato da Iia.