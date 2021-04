Italy Insurance Awards: i vincitori dell’edizione 2021

Ieri, in occasione di Italy insurance Forum, si è svolta la quinta edizione degli Insurance Awards, l’iniziativa promossa da Insurance Club, la community di IKN Italy pensata per i manager del settore.

Rivolti alle compagnie assicurative, broker, agenti e bancassurance per stimolare l’adozione di approcci innovativi in un settore in continua evoluzione, gli awards di Italy Insurance Forum sono nati per premiare: modalità di gestione di progetti volti a ridurre i costi interni, perfezionamento dei processi aziendali e coordinamento di team, ottimizzazione della gestione dei clienti digitali, capacità di contribuire e di migliorare i risultati aziendali.

In occasione dell’edizione 2021, IKN Italy ha ricevuto 35 candidature per le quattro categorie di premiazione, che sono state valutate da una giuria composta da 9 esperti del mercato, che hanno messo a disposizione il loro know-how nella selezione dei progetti.

Miglior progetto digital customer experience, vincitore Arag Se

Per aver dimostrato il raggiungimento di obiettivi di performance significativi attraverso l’utilizzo di strumenti digitali e implementazione di strategie customer centric e orientati alla fidelizzazione e alla cura delle esigenze del consumatore moderno.

Sono stati valutati progetti con un approccio customer-centric in grado di rivoluzionare l’insurance experience sfruttando le opportunità offerte dal digitale al fine di incrementare l’efficacia commerciale e garantire una migliore gestione e cura del cliente.

Team leader del progetto: Ivan Cengia, divisione tecnica sinistri – in-house claims handling and legal services v.p.; Marco Brutti, Divisione Intermediary & Digital Insurance Business – Digital & Affinity Business Delivery Manager; Giovanni Nenz, direzione intermediari e digital insurance business – unità formazione e comunicazione – responsabile comunicazione.

Il premio è stato ritirato da: Ivan Cengia, divisione tecnica sinistri – in-house claims handling and legal services v.p.

Miglior Progetto Innovativo, vincitore Axa Italia

Axa Italia si colloca al rimo posto nella categotia miglior progetto innovativo con i due progetti Alpha Scale e AXA Italia e X Factor 2020. Il premio “per essersi entrambi contraddistinti nel mercato per innovazione, originalità e capacità di soddisfare le esigenze della clientela in termini di semplicità e fruibilità dei servizi”.

I premi sono stati ritirati da:

Progetto Alpha Scale: Alessandra Ragazzini, Responsabile Insurance Procurement, Controlli Tecnici, Compliance e Politiche Liquidative:

Progetto AXA Italia e X Factor 2020: Eleonora Boccia, Responsabile Brand, Advertising and Planning.

Miglior Nuovo Prodotto, vincitore Allianz Global Assistance con il prodotto per l’Italia

Per essere il prodotto ritenuto più efficace e innovativo che ha saputo cogliere ed interpretare le nuove esigenze di mercato e i bisogni di protezione e sicurezza degli italiani in viaggio in Italia, e per aver coniugato l’uso di nuove tecnologie con gli strumenti di promozione e comunicazione multicanale.

Il premio è stato ritirato da: Umberto Drago, digital marketing & b2c manager e da Daniela Popova, market manager travel di Allianz Partners.

Best insurtech, vincitore Yolo Group

Per essersi distinto per il suo business model disruptive e la capacità di creare valore e innovazione per il mondo assicurativo.

Il premio è stato ritirato da: Roberta Pazzini, head of marketing & communication.

La giuria, per valutare i diversi progetti pervenuti, ha tenuto conto di una serie di criteri come, per citarne alcuni, il livello di innovazione del prodotto o del servizio, la semplicità di esecuzione, il raggiungimento dimostrabile dei risultati ottenuti, la tecnologia digitale impiegata, l’importanza e la rilevanze del progetto.