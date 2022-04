Italy Insurance Forum 2022 al via tra una settimana. Il programma e i nomi dei partecipanti

Manca una settimana alla nona edizione di Italy Insurance Forum, l’hub di incontro della nuova filiera assicurativa nazionale e internazionale, che prenderà il via il 27 aprile con l’Executive Summit, la sessione Invitation Only in programma all’Enterprise Hotel di Milano che coinvolge i c-level delle più importanti assicurazioni, insurtech, istituzioni e istituti finanziari.

I temi al centro della prima giornata

Il tema Esg e scelte d’investimento è uno dei focus della prima giornata di evento, che troverà ampio spazio in occasione della Tavola Rotonda “La sfida degli Esg per il settore assicurativo: come investire, assicurare e rendicontare verso un mondo più green e sostenibile”. Il dibattito sarà un’occasione di confronto su quelle che sono le valutazioni da fare per orientare al meglio i propri investimenti, qual è l’impatto reale dell’Esg sugli investimenti e come misurare correttamente i costi, quali saranno le possibili ricadute della sostenibilità sull’economia e come la stretta sulle classi energetiche impatterà sull’andamento del mercato immobiliare. Potranno le assicurazioni avere un ruolo attivo e di guida nel processo di riconversione energetica? A questa e altre domande risponderà il panel di relatori, composto da: Laura Roscioni, chief financial officer Groupama, Federica Pizzaballa, insurance consulting & technology country leader Willis Towers Watson, Gerardo Di Francesco, general secretary Italian Insurtech Association, Filippo Sirotti, senior director offering development Crif, Vittorio Schirru, chief financial officer AmTrust Assicurazioni.

Tavole rotonde della seconda giornata

La main conference del 28 aprile, che si svolgerà all’nh milano congress center, prenderà il via con la sessione plenaria dedicata al “Ceo thinking”. Nomi di spicco del panorama assicurativo nazionale e internazionale si alterneranno sul palco per portare le loro testimonianze. In occasione del primo panel, “Evoluzione dei prodotti assicurativi verso un mondo sempre più connesso”, moderato da Anna Messia, giornalista di Milano Finanza, si confronteranno: Andrea Andreta, ceo Arag Se Italia, Luca Calindri, country sales manager Italy & Malta Thales, Fabio Carniol, managing director and general manager Helvetia Italia and Helvetia Vita, Davide Passero, amministratore delegato Alleanza Assicurazioni.

“Digitalizzazione e nuove logiche di sviluppo delle coperture e distribuzione per un cliente phygital” è il titolo del panel successivo. Federica Pizzaballa, insurance consulting & technology country leader Willis Towers Watson, modererà il dibattito tra: Fabio Carsenzuola, chief executive officer Europ Assistance, Emanuele Netzer, chief executive officer AmTrust Assicurazioni, Andrej Carli, country leader & account executive Italia Talkdesk, Pierre Cordier, amministratore delegato e direttore generale Groupama Assicurazioni, Nazareno Cerni, vice direttore generale Cattolica Assicurazioni.

Il terzo panel e ultimo della sessione plenaria sarà focalizzata sul tema “Digitalizzazione compagnia assicurativa: dai processi al change management”. Con la moderazione di Anna Messia, porteranno la loro testimonianza: Bernardino Provera, chief transformation officer Europ Assistance, Carlalberto Crippa, direttore business development & marketing Cattolica Assicurazioni, Cristian Sala, managing director & board member Kelly Services Italia.