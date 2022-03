Italy Insurance Forum 2022: candidature per gli awards fino all’8 aprile

IKN Italy annuncia la sesta edizione degli Italy Insurance Awards, l’iniziativa che promuove i successi e le best practice del mondo assicurativo, riflettendo le volontà del mercato di affermare la crescita aziendale attraverso l’innovazione digitale.

Le compagnie assicurative, i broker, gli agenti e le bancassurance avranno tempo fino all’8 aprile per candidare il proprio progetto.

Per l’edizione 2022 sono state individuate quattro categorie:

miglior progetto digital customer esperience : il premio verrà assegnato al progetto aziendale che dimostra di aver raggiunto obiettivi di performance significativi attraverso l’utilizzo di strumenti digitali e implementazione di strategie customer centric;

: il premio verrà assegnato al progetto aziendale che dimostra di aver raggiunto obiettivi di performance significativi attraverso l’utilizzo di strumenti digitali e implementazione di strategie customer centric; miglior progetto innovativo : il premio spetterà al progetto che sarà in grado di contraddistinguersi nel mercato per innovazione, originalità e capacità di soddisfare le esigenze della clientela in termini di semplicità e fruibilità dei servizi;

: il premio spetterà al progetto che sarà in grado di contraddistinguersi nel mercato per innovazione, originalità e capacità di soddisfare le esigenze della clientela in termini di semplicità e fruibilità dei servizi; miglior nuovo prodotto : il premio riconoscerà il lancio nel mercato del progetto che avrà saputo coniugare l’uso di nuove tecnologie e best practice con gli strumenti di promozione;

: il premio riconoscerà il lancio nel mercato del progetto che avrà saputo coniugare l’uso di nuove tecnologie e best practice con gli strumenti di promozione; miglior insurtech: verrà assegnato all’insurtech che saprà maggiormente distinguersi per il suo business model disruptive e la capacità di creare valore e innovazione per il mondo assicurativo.

Tutti i progetti pervenuti saranno selezionati da un team IKN Italy che identificherà la rosa dei finalisti da sottoporre alla giuria di esperti che sceglierà il vincitore delle rispettive categorie.

Sin dalla prima edizione, gli Italy Insurance Awards hanno avuto l’obiettivo di stimolare l’adozione di approcci innovativi in un settore in continua evoluzione: ogni anno prendono parte all’iniziativa nomi di rilievo del panorama assicurativo a sottolineare come l’innovazione rappresenti la leva per lo sviluppo del settore.

Per informazioni e regolamento: https://italyinsuranceforum.it/italy-insurance-awards