Italy Insurance Forum 2021: 26 e 27 aprile edizione dedicata a “Open, smart e data centric insurance”

Torna Italy Insurance Forum, l’evento di Ikn Italy riconosciuto come l’unico hub di incontro della nuova filiera assicurativa nazionale e internazionale.

Giunto all’ottava edizione, sarà dedicato a “Open, Smart e Data Centric Insurance” e si svolgerà i prossimi 26 e 27 aprile con format ibrido: a Milano all’Enterprise Hotel e in live streaming. L’evento torna così ad essere fruibile anche nella sua veste fisica, che favorisce il networking, dopo un’edizione 2020 full digital che ha rappresentato, indubbiamente, una grande opportunità di confronto sulle scelte e sui passi compiuti in un anno così particolare e inaspettato.

Italy Insurance Forum 2021 vedrà il coinvolgimento di 70 panelist tra italiani e stranieri e di oltre 15 insurtech, saranno presentati più di 40 progetti innovativi accuratamente selezionati e organizzate oltre 20 sessioni tematiche di approfondimento.

Ikn Italy attende 150 partecipanti in presenza e 500 nell’edizione virtuale.

I principali argomenti trattati saranno:

Post covid-19 : vision e nuovo ecosistema assicurativo nazionale ed internazionale;

: vision e nuovo ecosistema assicurativo nazionale ed internazionale; Ruolo “sociale” delle compagnie assicurative a supporto del rilancio dell’economia: nuove necessità di lavoratori ed imprese, nuove forme di risparmio;

a supporto del rilancio dell’economia: nuove necessità di lavoratori ed imprese, nuove forme di risparmio; Nuovi modelli assicurativi internazional i e del mercato italiano e nuovi player entranti;

i e del mercato italiano e nuovi player entranti; Evoluzione dei prodotti assicurativi con elevato valore socio-ambientale: cosa è cambiato nella percezione della “sostenibilità” e impatti a livello di opportunità per il settore;

con elevato valore socio-ambientale: cosa è cambiato nella percezione della “sostenibilità” e impatti a livello di opportunità per il settore; Evoluzione del prodotto vita e salute;

Casi di eccellenza nella sfida del servizio;

nella sfida del servizio; Sviluppi tecnologici e infrastruttarali: Iot e 5G, automazione dei processi – dai sinistri alla compliance alla gestione documentale – advanced analytics, cloud, AI per antifrode, per gestione cliente;

e infrastruttarali: Iot e 5G, automazione dei processi – dai sinistri alla compliance alla gestione documentale – advanced analytics, cloud, AI per antifrode, per gestione cliente; Distribuzione 4.0 : a che punto è la digitalizzazione delle reti agenziali;

: a che punto è la digitalizzazione delle reti agenziali; Evoluzione nei pagamenti e sistemi di digital identity.

L’evento prenderà il via il 26 aprile pomeriggio con l’executive summit invitation only che approfondirà i temi inerenti le strategie e le soluzioni innovative per rispondere alle crescenti necessità di sicurezza.

Il 27 aprile si svolgerà, nell’arco dell’intera giornata, la main conference con la plenaria di apertura che coinvolge diversi ceo che si confronteranno su “Open, smart e data insurance”. A seguire una serie di sessioni di approfondimento:

Intelligence automation e digitalizzazione dei processi: focus cliente.

Data driven insurance.

Gestione dei sinistri: intelligence automation, rpa e ottimizzazione processi. Quali variazioni nell’epoca post covid?

Tech insurance: un nuovo mondo e nuove soluzioni.

Focus distribution & digital.

Insurtech pitch session.

In occasione dell’evento, si svolgeranno gli Italy Insurance Awards, l’ormai consueto appuntamento, giunto alla quinta edizione, che promuove i successi e le best practice che riflettono la volontà del mercato di affermare la crescita aziendale attraverso l’innovazione digitale. Gli awards sono rivolti alle compagnie assicurative, ai broker, agli agenti e alle bancassurance per stimolare l’adozione di approcci innovativi in un settore in continua evoluzione.

Sono 4 le categorie previste per l’edizione 2021:

miglior progetto digital customer experience;

miglior nuovo prodotto;

miglior progetto innovativo;

miglior insurtech.

Le candidature sono aperte fino al 9 aprile.

Italy Insurance Forum rappresenta un’opportunità di aggiornamento e approfondimento per le aree delle aziende dei settori assicurazioni, broker, riassicurazioni e bancassicurazioni, sinistri, liquidazione, ramo auto, antifrode, it, web management, crm, marketing rete fiduciari, carrozzieri, underwriting, assunzione, automotive, noleggio, attuariato, risk management.

Informazioni e aggiornamenti sul programma sono disponibili sul sito dell’Italy Insurance Forum.