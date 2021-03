Italy Insurance Forum: candidature per gli awards aperte fino al 9 aprile

In occasione dell’Italy Insurance Forum, che si terrà il 26 e 27 aprile prossimi, si svolgeranno gli Italy Insurance Awards. Giunto alla quinta edizione, l’appuntamento promuove i successi e le best practice che riflettono la volontà del mercato di affermare la crescita aziendale attraverso l’innovazione digitale. Gli awards sono rivolti alle compagnie assicurative, ai broker, agli agenti e alle bancassurance per stimolare l’adozione di approcci innovativi in un settore in continua evoluzione. Le candidature sono aperte fino al 9 aprile, mentre i vincitori saranno annunciati in occasione dell’evento, il 27 aprile.

Quattro le categorie previste per l’edizione 2021:

Miglior progetto digital customer experience

L’emergenza da Covid-19 ha imposto il distanziamento sociale ridimensionando le forme di comunicazione non solo fra gli individui, ma anche fra imprese e clienti. Il digitale, attraverso chatbot, call center operativi 24/7, blog e community sui social media, ridefiniscono i canali di comunicazione.

Questo premio verrà assegnato al progetto che dimostra di aver raggiunti obiettivi di performance significativi attraverso l’utilizzo di strumenti digitali e implementazione di strategie customer centric e orientati alla fidelizzazione e alla cura delle esigenze del consumatore moderno.

Miglior nuovo prodotto

L’emergenza sanitaria e il lockdown hanno ridefinito i bisogni degli individui, generando problematiche ed esigenze nuove che richiedono alle assicurazioni capacità di rispondere immettendo nel mercato nuovi prodotti, in grado di fornire soluzioni e assistenze mirate.

Si premierà il prodotto più efficace nel rispondere alle esigenze di mercato e ai bisogni dei nuovi clienti. Si riconoscerà il progetto che ha coniugato l’uso di nuove tecnologie e best practice con gli strumenti di promozione e comunicazione su tutti i canali sia in fase di realizzazione di un prodotto che nel suo lancio nel mercato.

Miglior progetto innovativo

Innovazione e Resilienza sono le parole chiave per reagire di fronte a situazioni di emergenza come quella da Covid-19. Innovarsi significa saper rispondere con prontezza ai cambiamenti in corso, fornendo soluzioni e strategie in grado di supportare i clienti guidandoli verso una stabilità e una nuova forma di equilibrio.

Questo premio vuole riconoscere la capacità delle compagnie assicurative che hanno saputo contraddistinguersi nel mercato per innovazione, originalità e capacità nel soddisfare le esigenze della clientela in termini di semplicità e fruibilità dei servizi.

Miglior insurtech

Verrà premiata l’InsurTech che saprà maggiormente distinguersi per il suo business model disruptive e la capacità di creare valore e innovazione per il mondo assicurativo.

I partecipanti devono raccontare l’idea e quali tecnologie e strumenti realizzati sono atti ad aumentare l’efficienza e l’efficacia dei prodotti assicurativi. È necessario descrivere come la diffusione dell’innovazione tecnologica ha abilitato l’accesso e la condivisione di informazioni e di dati che consentono alle compagnie assicurative di creare e proporre alla clientela prodotti personalizzati, costruiti in base alle esigenze degli assicurati in tutti i rami di tutela.

Maggiori informazioni e aggiornamenti sul programma sono disponibili sul sito dell’Italy Insurance Forum