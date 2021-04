Italy Insurance Forum 2021: respiro internazionale, 11 speaker stranieri tra il 26 e 27 aprile

L’Italy Insurance Forum, l’evento di IKN Italy riconosciuto come l’unico hub di incontro della nuova filiera assicurativa, conferma la sua internazionalità. All’ottava edizione, in programma i prossimi 26 e 27 aprile, saranno infatti presenti, tra i 100 relatori confermati, 11 speaker stranieri che porteranno la propria testimonianza e proporranno nuovi spunti di riflessione e dibattito sempre più coinvolgenti.

L’evento, che prevede una partecipazione gratuita per tutti coloro che lavorano nelle assicurazioni – iscrivendosi direttamente tramite il link: http://italyinsuranceforum.it/iscrizione/2742/free – coinvolge nomi di spicco del mercato mondiale.

In dettaglio, all’executive summit, l’invitation only session in programma il 26 aprile, si collegheranno:

dagli STATI UNITI

Carlos Nueno – President Teladoc Health International

Jordi Balsells – Vice-President Corporate and Business Development Teladoc Health International

Per prendere parte al Benchmark internazionale “The Connected Patient: Global emergence of new virtual care models”

Emanuele Netzer – CEO Amtrust Assicurazioni per presentare un focus sui nuovi bisogni del sistema sanitario

da ISRAELE

Ilana Fletcher – Head of Strategic Partnerships Air Doctor

Ariel Zakael – Doctors’ Community Manager Air Doctor

Per trattare il tema “The adaptions of businesses during the Covid Pandemic in regards to new partnerships”.

La Main Conference, che si svolgerà il 27 aprile, a livello internazionale coinvolgerà:

da ISRAELE

Eyal Baum – Vice President EMEA Tyto Care

Che prenderà parte alla Sessione Plenaria di apertura “La visione dei CEO: cosa è cambiato nella percezione della sostenibilità finanziaria e quali gli impatti a livello di opportunità per il settore”

Alon Shem-Tov – VP International Sales Binah.ai

Portando il suo contributo alla Tavola Rotonda “Quali le prossime sfide dell’Open Insurance”

dalla Slovenia

Matjaž Petrovič – Vice President of Sales GenePlanet

Per l’nsurTech Pitch “GenePlanet: tackling modern health issues with personalised prevention”

dalla GERMANIA

Michael Pfeifer – Head of Sales YAS.life

Che presenterà “Who will become the customer’s digital health companion? How health service providers (re)gain a touchpoint to the client” in occasione dell’InsurTech Pitch

dalla SVIZZERA

Paolo Fiorentino – Sales Manager dacadoo

Con lo Speech “Connect – Score – Engage: how leading life & health insurers usehealth engagement solutions and combine IT with Risk prediction tools”

dalla FRANCIA

Nicolas Rabot – Head of Sales in Italy Zelros

Tratterà di “AI at the service od insurance product distribution from intelligent targeting to automated underwriting”

Per informazioni e aggiornamenti sul programma: http://italyinsuranceforum.it