Itas, attivate misure straordinarie a supporto dell’emergenza Coronavirus

Itas si è organizzata per far fronte in modo efficace all’emergenza Coronavirus e continua a garantire ai propri soci assicurati il miglior servizio possibile.

“In questo periodo di emergenza nazionale – ha dichiarato Raffaele Agrusti, amministratore delegato Itas – siamo chiamati ad essere ancora più sensibili alle esigenze dei nostri soci assicurati. Per questo Itas si è organizzata al meglio per garantire non solo l’operatività del suo servizio assicurativo, ma anche la sicurezza e la tutela di tutte le persone che lavorano per e nella compagnia”.

Tra le principali misure a favore dei soci assicurati vengono prorogati a 60 giorni con effetto immediato i periodi di comporto per le polizze Rami Elementari e Vita mentre per la rete distributiva viene stanziato un primo budget straordinario di 2 milioni di euro (sotto forma di anticipo provvigionale) per garantire da subito un aiuto concreto agli intermediari che dovessero incorrere in difficoltà economica.

Grazie a quest’ultima particolare iniziativa, anche i professionisti che lavorano per la compagnia saranno maggiormente tutelati ed in grado di affrontare con sicurezza e fiducia il difficile momento.

Anche l’operatività della compagnia viene salvaguardata sotto tutti i punti di vista.

Le agenzie del territorio hanno già a disposizione diversi strumenti che permettono di proseguire l’attività anche in maniera virtualizzata, come il servizio Pagolink, che permette il pagamento online dei premi in scadenza o la firma digitale, che consente di firmare il contratto assicurativo attraverso il telefono cellulare personale del socio assicurato.

I soci assicurati, inoltre, possono accedere alla loro Area Riservata sul sito del Gruppo (www.gruppoitas.it) dove è possibile rinnovare i contratti assicurativi e recuperare tutta la documentazione personale (compresa quella utile ai fini della dichiarazione dei redditi).

L’attività straordinaria di Itas è rivolta naturalmente anche ai dipendenti: per loro è prevista la possibilità di lavorare tramite smart working riducendo così i rischi personali, ma garantendo l’attività operativa finalizzata al miglior supporto per la rete agenziale e per il socio assicurato.

Per i colleghi chiamati a presidiare attività non replicabili da remoto, inoltre, sono state predisposte aree di lavoro che tengono conto delle misure di sicurezza adottate dal governo, con particolari interventi di igienizzazione e garanzia di distanza tra le persone.