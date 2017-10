Itas, Fabrizio Lorenz eletto presidente

di

Fabrizio Lorenz è il nuovo presidente della capogruppo Itas Mutua, eletto all’unanimità dal cda.

“La nomina a presidente di Itas Mutua mi riempie d’orgoglio ed emozione – ha dichiarato Lorenz -. L’elezione di oggi va intesa come un passaggio fondamentale per dare stabilità a Itas e restituire fiducia e credibilità ad un gruppo dalle radici profonde. Ritengo vi sia stata un’assunzione di grande responsabilità da parte del cda nella sua interezza ed è mio fermo proposito favorire un suo ruolo attivo in tutte le future scelte strategiche della compagnia. È quindi mio primario obiettivo garantire uno stile di presidenza che si ispiri ai valori fondanti di mutualità del gruppo, da intendersi sempre come impegno sul territorio, coesione e innovazione a favore dei soci assicurati. Una particolare attenzione verrà data al recupero di un clima interno sereno e collaborativo tra i dipendenti, rilanciando anche i rapporti con la rete agenziale”.

Il cda ha rivolto a Lorenz i propri auguri, confermando che sarà un valido supporto nel portare avanti le attività del Gruppo Itas nel segno della collegialità e della trasparenza, al fine di dare risalto ai valori mutualistici che incarna da sempre. Sarà compito del nuovo presidente, in sinergia con la direzione generale, garantire una rigorosa applicazione del codice etico, ottimizzare le economie di scala e rafforzare le procedure di controllo.

Il cda ha inoltre ampliato gli incarichi ai singoli consiglieri e ha contestualmente stabilito una riduzione dei loro compensi del 25%.

Fabrizio Lorenz, trentino classe 1958, è laureato in Economia Politica all’Università di Trento. In Itas dal 1983, è stato amministratore delegato di Itas Vita SpA e Itas Assicurazioni SpA. Dal 2008 al 2012 è stato direttore generale della capogruppo Itas Mutua, di cui dal 2012 è consigliere. Fino al 2012 è stato consigliere di Banca di Trento e Bolzano e sindaco effettivo di Pensplan Invest SGR. Dal 2007 al 2013 è stato consigliere di Castello SGR. Dal 2013 è presidente, direttore generale e amministratore delegato di Assicuratrice Val Piave.

