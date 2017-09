Itas si rafforza nel canale broker: più 10,7%

di

Il Gruppo Itas ha incontrato a Milano il 20 settembre il mondo broker, entrato nell’orbita Itas grazie all’acquisizione dei rami italiani di Rsa, per condividere l’andamento della compagnia, lo stato delle relazioni con i broker e le possibilità di sviluppo, in un rapporto diretto con gli intermediari.

Il canale broker del Gruppo Itas è cresciuto del 10,7% e la solidità della compagnia è confermata da un indice di solvibilità al 158%.

“L’ancora difficile situazione del mercato – ha spiegato Alberto Rossi, Direttore commerciale della Compagnia, che ha introdotto i lavori – permette di comprendere appieno i risultati ottenuto dal Gruppo, che riguardano anche la crescita del canale broker, con un + 10,7% senza in alcun modo mettere in discussione la solidità della Compagnia 158% l’indice di solvibilità, il rating e gli andamenti tecnici”.

L’attenzione è stata quindi spostata sui broker invitati all’evento, ai quali sono state fornite ulteriori informazioni personalizzate.

In seguito ha preso la parola Antoniou Antonakis, chief property & casualty and claims officer di Itas Mutua, che ha introdotto i tavoli di lavoro congiunti dedicati a specifiche aree di business selezionate in fase di iscrizione all’evento dal singolo broker: mondo corporate, famiglia multinazionale piccola imprese, rc generale, danni ai beni, rischi tecnologici, cauzioni, trasporti, auto.

Dato lo scopo dell’evento, dedicato ai broker che da subito si sono ingaggiati nel rapporto con ITAS e presentano ulteriori potenzialità in termini di sviluppo, Antoniakis ha specificato come i tavoli di lavoro sono declinati individualmente tra brokers e referente di ramo, per poter approfondire casi specifici, lanciare nuovi stimoli di confronto e personalizzare il rapporto in base alle necessità del singolo intermediario.

Un incontro che ha dunque confermato la volontà del Gruppo Itas di mantenere sempre vivo e fruttuoso il rapporto con i broker, i quali a loro volta hanno espresso piena soddisfazione per l’evento e per la collaborazione intrapresa, aperta, confidenziale, costruttiva.

Itas si rafforza nel canale broker: più 10,7% ultima modifica: da