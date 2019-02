Ivass, segnalato una polizza fideiussoria contraffatta intestata ad Acredia Versicherung Ag

di

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha rilevato che è stata segnalata l’offerta in Italia di una polizza fideiussoria contraffatta intestata ad Acredia Versicherung Ag, società con sede legale in Austria, abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (senza una sede stabile) in alcuni rami danni, tra cui anche quello 15 – Cauzione, nell’ambito del quale rientra il rilascio delle polizze fideiussorie.

La Acredia Versicherung Ag, in risposta alla richiesta dell’Ivass, ha confermato la falsità della polizza e fornito un recapito email da contattare per eventuali richieste di verifica della genuinità delle polizze da parte dei consumatori: Ms. Marion Koll, [email protected].

L’Ivass raccomanda di verificare sempre, prima della sottoscrizione di contratti assicurativi, che gli stessi siano emessi tramite intermediari regolarmente autorizzati allo svolgimento dell’attività assicurativa e di intermediazione assicurativa, tramite la consultazione sul sito www.ivass.it:

Per ogni assistenza è possibile rivolgersi al contact center Ivass, numero verde 800- 486661 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30.

