Ivass, aggiornamenti su Elite Insurance Company Limited

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha reso noto che che in data 11 dicembre 2019 l’Autorità di vigilanza di Gibilterra, Gibraltar Financial Services Commission (Gfsc), nell’ambito della piattaforma di collaborazione tra le Autorità di vigilanza europee, ha comunicato di aver nominato Edgar Lavarello e Dan Schwarzamann di PricewaterhouseCoopers U.K. quali nuovi joint administrators di Elite Insurance Company Limited.

Nei confronti dell’impresa con sede a Gibilterra, già operante in Italia principalmente nel settore cauzioni in regime di stabilimento, era stata revocata l’autorizzazione ad esercitare l’attività assicurativa (comunicati stampa del 5 luglio 2017, del 1 agosto 2017, del 30 aprile 2018 e del 18 febbraio 2019).

L’Autorità Gfsc ha anche segnalato che Elite Insurance Company Limited è insolvente e non darà luogo al previsto scheme of arrangement, permanendo in administration.

I joint administrators utilizzeranno il sito web www.pwc.co.uk/elite-insurance per le comunicazioni urgenti. Per l’Italia sono disponibili i seguenti recapiti:

Elite Insurance Company Limited (in Administration), c/o Armour Risk Management, 20 Broad Street, London EC2N 1DP U.K., e-mail [email protected], telefono 0044 207 1298663.

Ulteriori informazioni possono essere reperite nel sito dell’Autorità di Vigilanza di Gibilterra al seguente indirizzo: https://www.fsc.gi/news/gfsc-updated-statement-on-elite-insurance-company-limited-elite-344

Per ogni assistenza è inoltre possibile rivolgersi al contact center consumatori Ivass, numero verde 800 – 486661 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30.