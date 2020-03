Ivass, aggiornamenti sulla società Sikura Leben Ag

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha reso noto che l’Autorità di Vigilanza del Liechtenstein (Fma) ha informato lo stesso Ivass di aver disposto, con effetto dal 24 febbraio 2020, il trasferimento del portafoglio assicurativo e la contestuale revoca dell’autorizzazione nei confronti della Sikura Leben Ag, impresa assicurativa con sede legale in Liechtenstein, sottoposta alla vigilanza della stessa Fma) e per la quale in data 4 dicembre 2019 era stato nominato un Amministratore straordinario (Ernst & Young AG, Zurich).

La Fma, nel comunicato stampa pubblicato sul proprio sito, ha precisato che il trasferimento si è reso necessario in quanto l’azionariato diretto e indiretto di Sikura Leben Ag non soddisfaceva più i requisiti previsti dalla normativa e di conseguenza non garantiva una gestione solida e prudente della società.

Il portafoglio di Sikura Leben Ag è stato trasferito a Quantum Leben Ag, anch’essa con sede in Liechtenstein.

Secondo quanto riferito dalla Fma, Quantum Leben AG comunicherà per iscritto ai contraenti i dettagli relativi al trasferimento delle polizze nei successivi 30 giorni dal provvedimento del 24 febbraio 2020, mettendosi a loro disposizione per eventuali richieste.

Per ogni assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center Consumatori Ivass, numero verde 800-486661, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30.