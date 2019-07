Ivass, allerta polizze Generali SpA Corporate Ltd e Klapton insurance company limited

Due nuovi allerta dall’Ivass (istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). Il primo riguarda la vendita di polizze assicurative contraffatte abbinate a finanziamenti. Si tratta di assicurazioni intestate a Generali SpA Corporate Ltd, non autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia e non facente parte del gruppo Generali. La società, inoltre, non risulta iscritta nel registro delle imprese autorizzate all’esercizio dell’attività assicurativa nel Regno Unito (The Financial Services Register).

Il secondo allerta è legato al tentativo di commercializzazione in Italia di una garanzia fideiussoria intestata a Klapton insurance company limited, società che non rientra tra le imprese abilitate all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia.

L’istituto di vigilanza raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione di contratti assicurativi, che i contratti siano riferibili a imprese regolarmente autorizzate, tramite la consultazione sul sito dell’Ivass dell’Albo delle imprese italiane e degli Elenchi delle imprese estere ammesse ad operare in Italia; degli elenchi degli avvisi relativi alle imprese non autorizzate e dei casi di contraffazione; del Registro unico degli intermediari assicurativi e dell’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea.

Per ogni assistenza è possibile rivolgersi al contact center consumatori Ivass, chiamando il numero verde 800-486661, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30.