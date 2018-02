Ivass, autorizzazione ad Argo Group International Holdings Ltd di assumere il controllo di Ariscom Compagnia di Assicurazioni s.p.a.

di

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) informa che, con provvedimento del 24 gennaio 2018, ai sensi dell’art. 68 del Cap, ha autorizzato Argo Group International Holdings Ltd ad assumere, per il tramite di Argo International Holdings Ltd, il controllo totalitario di Ariscom Compagnia di Assicurazioni s.p.a., in amministrazione straordinaria.

L’assemblea dei soci, tenutasi il 9 febbraio 2018, ha deliberato l’azzeramento e contestuale ricostituzione del capitale sociale a 20 milioni, con aumento di capitale riservato ad Argo International Holdings Ltd, che ha sottoscritto e versato l’intero importo.

Sono in corso le procedure previste dalla legge per la valutazione della chiusura anticipata dell’amministrazione straordinaria.

