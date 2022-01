Ivass: assicurazioni, reclami saliti del 2% nel I semestre 2021

Nel 1° semestre 2021 le imprese di assicurazione italiane ed estere operanti in Italia hanno ricevuto dai consumatori 47.966 reclami, in aumento del 2% rispetto al primo semestre dell’anno precedente. Lo ha reso noto oggi l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass).

In particolare, nel periodo in esame è rimasto stabile il numero dei reclami ricevuti dalle imprese italiane, pari a 40.982, in diminuzione dello 0,4%; mentre è cresciuto quello dei reclami ricevuti dalle imprese estere, pari a 6.984, con un aumento del 18,6%.

L’Ivass segnala che per le imprese italiane l’incidenza dei reclami relativi al comparto r.c. auto si è ridotta dal 46,2% al 40,5% mentre è cresciuta dal 34,8% al 41,1% quella dei reclami riferiti agli altri rami danni. Di andamento opposto i dati per le imprese estere per le quali è cresciuto il peso dei reclami nell’r.c. auto (dal 30% al 34%) e nel ramo vita (dal 19% al 25%) mentre si è ridotto considerevolmente (dal 51% al 41%) quello dei reclami relativi agli altri rami danni.

Quanto agli esiti, il 27,6% dei reclami è stato accolto, l’8,8% si è concluso con una transazione, il 54,6% è stato respinto, mentre Il restante 9% risultava in fase istruttoria alla fine dell’anno.

Il tempo medio di risposta ai reclamanti da parte delle imprese continua a mantenersi al di sotto del limite di 45 giorni previsto da Regolamento del 2008.

La documentazione completa sull’analisi può essere consultata sul sito nella pagina del sito dell’Ivass dedicata ai reclami. https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html .

Le tabelle sono interattive e permettono di effettuare comparazioni fra i vari operatori.