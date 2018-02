Ivass, aggiornamenti sulla situazione della Cbl Insurance Europe Dac

di

L’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha reso noto che l’Autorità di vigilanza della Nuova Zelanda (Reserve Bank of New Zealand) ha pubblicato un aggiornamento sulla situazione finanziaria della Cbl Insurance Limited NZ, società neozelandese che controlla l’impresa di assicurazione irlandese Cbl Insurance Europe Dac (Cblie), operativa in Italia in regime di stabilimento nel settore cauzioni, informando di aver chiesto l’adozione di misure di rafforzamento patrimoniale; ha anche comunicato che l’Autorità di vigilanza irlandese (Central Bank of Ireland) ha adottato una serie di misure nei confronti dell’impresa irlandese, data anche l’esposizione di questa nei confronti della capogruppo, suo principale riassicuratore.

Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato della Autorità neozelandese https://www.nzx.com/announcements/313855.

L’Ivass sta seguendo l’evoluzione della situazione in stretta collaborazione con le Autorità di Vigilanza interessate e con Eiopa.

