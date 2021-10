Ivass-Consob: al via accordo quadro di cooperazione e coordinamento

La Commissione nazionale per le società e la Borsa (Consob) e l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (Ivass) hanno sottoscritto un accordo-quadro per la collaborazione e il coordinamento nelle rispettive attività di controllo.

L’accordo ha l’obiettivo di accrescere il grado complessivo di efficacia ed efficienza delle due Autorità nel garantire la tutela degli investitori e l’adeguata protezione degli assicurati nonché la stabilità del sistema finanziario e assicurativo.

L’accordo-quadro per la collaborazione tra Consob e Ivass prevede:

– l’impegno di ciascuna Autorità a prestare all’altra la più ampia ed effettiva collaborazione e al contenimento degli oneri gravanti sulle entità vigilate;

– una cornice unitaria di principi per successivi protocolli di intesa su materie di comune interesse che saranno stipulati anche per l’attuazione di disposizioni nazionali di attuazione della normativa europea;

– l’istituzione, quale sede privilegiata di collaborazione e coordinamento, di comitati di contatto (strategico e tecnico);

– regole di carattere generale sul regime di riservatezza delle informazioni scambiate e sui rapporti con altre Autorità/istituzioni/enti.