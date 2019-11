Ivass, costituito il Comitato per l’etica

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha costituito il Comitato per l’etica al fine di rafforzare, con un vaglio esterno la corretta applicazione dei codici etici ispirati ai seguenti principi: preservare l’indipendenza e l’imparzialità della condotta di coloro che operano per l’Istituto; evitare situazioni di conflitto d’interesse, anche successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro o all’interruzione dell’incarico presso l’Ivass; tutelare la riservatezza delle informazioni trattate. Il Comitato renderà altresì pareri su casi concreti che potranno essere sottoposti alla sua attenzione.

La composizione del Comitato è la seguente:

Presidente:

– Avv. Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte Costituzionale.

Componenti:

– Avv. Marco D’Alberti, ordinario di diritto amministrativo presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”;

– Prof.ssa Avv. Giusella Dolores Finocchiaro, ordinaria di diritto privato e diritto di internet presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli studi di Bologna.

Il Comitato ha avviato oggi la sua attività, dopo un breve incontro in cui il presidente Fabio Panetta e i consiglieri, Riccardo Cesari e Alberto Corinti, hanno ringraziato i suoi componenti per la disponibilità a coadiuvare l’Ivass al fine di innalzare ulteriormente i presidi di etica, integrità e trasparenza.