di

L’Ivass ha reso noto che l’impresa croata Hok Osiguranje D.D., abilitata a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (ossia senza una sede stabile) nel ramo danni 10 – r.c. auto, ha comunicato di aver riscontrato polizze r.c. auto temporanee contraffatte intestate a proprio nome. Le polizze contraffatte risulterebbero commercializzate via internet tramite il sito http://hokinsurance.com, non riconducibile all’impresa né ad alcun intermediario assicurativo iscritto nel Registro Unico degli Intermediari (R.U.I.). Il suddetto sito, inoltre, riporta recapiti diversi da quelli messi a disposizione dall’impresa, ai quali l’utenza potrà rivolgersi direttamente per verificare la validità delle singole polizze che sono i seguenti: telefono: 02/87369776 – 02/94753829; e- mail: [email protected].

L’Ivass precisa che il sito ufficiale dell’impresa è http://www.hok-osiguranje.hr/; in particolare, nella pagina web http://www.hok-osiguranje.hr/italia.aspx, è possibile consultare e scaricare le informative precontrattuali e procedere alla richiesta dei preventivi.

Più in generale, l’Ivass raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione dei contratti, che gli intermediari che propongono la sottoscrizione dei contratti siano iscritti nel registro unico degli intermediari assicurativi o nell’elenco degli intermediari dell’Unione Europea, tramite la consultazione sul sito www.ivass.it del registro unico degli intermediari assicurativi (R.U.I) e dell’elenco degli intermediari dell’Unione Europea.

I consumatori possono inoltre chiedere chiarimenti ed informazioni al contact center dell’Ivass al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14.30.

Ivass, commercializzazione di polizze contraffatte dell’impresa croata Hok Osiguranje D.D. ultima modifica: da