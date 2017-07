di

L’Ivass ha reso noto che, nell’ambito della piattaforma di collaborazione tra le autorità di vigilanza europee costituita ai sensi della decisione adottata dell’Eiopa in data 30 gennaio 2017, che regola i rapporti di collaborazione tra le autorità di vigilanza assicurative europee, ha appreso che Elite Insurance Company Limited, impresa assicurativa con sede in Gibilterra, abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento in alcuni rami danni, tra cui i rami 13 – Responsabilità civile generale e 15 – Cauzione, nell’ambito del quale rientra il rilascio di polizze fideiussorie, ha deciso di cessare con effetto immediato l’attività di sottoscrizione di nuovi contratti e di rinnovi nell’Unione europea.

Per informazioni è possibile rivolgersi al contact center dell’Ivass, al numero verde 800-486661, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30.

Ivass: Elite Insurance Company Limited cessa la sottoscrizione di nuovi contratti