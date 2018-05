Ivass, aggiornamenti su Elite Insurance Company Limited

di

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha reso noto che l’Autorità di Vigilanza di Gibilterra (Gfsc) in data 13 aprile 2018 ha comunicato che l’impresa con sede in Gibilterra Elite Insurance Company Limited ha deciso di adottare, in via provvisoria, un piano di pagamenti limitato, volto a garantire la parità di trattamento dei creditori, a seguito della nomina di un liquidatore provvisorio per la società neozelandese Cbl Insurance Ltd, maggiore riassicuratrice di Elite.

I creditori potranno richiedere informazioni all’impresa all’indirizzo mail: [email protected]

Per richieste all’Autorità di Vigilanza di Gibilterra è possibile invece scrivere all’indirizzo mail: [email protected]

Per ogni ulteriore assistenza è possibile rivolgersi al contact center Ivass, numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14.30.

