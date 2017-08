Ivass, aggiornamenti sulla compagnia Elite Insurance Company Limited

di

Facendo seguito al comunicato stampa del 5 Luglio 2017 l’Ivass rende noto che il 28 luglio 2017 l’Autorità di vigilanza di Gibilterra (Gfsc – Gibraltar Financial Services Commission) ha comunicato che nei confronti di Elite Insurance Company Limited sono in corso azioni di vigilanza e che vi sono alcuni procedimenti giudiziari pendenti presso il Tribunale di Gibilterra (consulta il sito dell’Autorità per aggiornamenti sull’impresa).

Elite ha cessato la sottoscrizione di nuovi contratti e il rinnovo di quelli esistenti. L’Autorità di Gibilterra sta vagliando il piano di liquidazione presentato dall’impresa. Per ulteriori informazioni l’Autorità di Gibilterra ha messo a disposizione i seguenti contatti: Margrit Williams (E-mail: [email protected] ) Communications Consultant Strategy and Planning; Lucy Munn (E-mail: [email protected] ) Communications Officer Strategy and Planning Tel: (+350) 200 40283 Fax: (+350) 200 40282.

I consumatori possono chiedere chiarimenti e informazioni al contact center Ivass al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30.

