Ivass, segnalata la commercializzazione di polizze fideiussorie false da parte della Euro Insurances Dac

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha reso noto che l’impresa con sede in Irlanda (Dublino, Ground Floor Lesaeplan House, Central Park Leopardstown, 18) Euro Insurances Dac ha segnalato la commercializzazione in Italia di polizze fideiussorie false intestate alla stessa.

Euro Insurances Dac è abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (ossia senza una sede stabile) in alcuni rami danni, ma non nel ramo 15- Cauzione, nell’ambito del quale rientra il rilascio di polizze fideiussorie.

Per ogni assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center Ivass, numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14.30.

