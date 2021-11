Ivass: fallimento City Insurance SA, i tempi per richiedere il rimborso al Fondo di garanzia rumeno

Lo scorso 17 settembre l’Autorità di vigilanza romena (Asf) ha disposto la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa alla compagnia City Insurance SA, chiedendo al tribunale rumeno l’apertura della procedura fallimentare.

Lo ricorda oggi l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), aggiungendo che l’Asf ha comunicato che:

i contratti in corso stipulati con l’impresa cessano decorsi:

– 20 giorni dall’avvenuta ricezione da parte dell’impresa della comunicazione di recesso, che è possibile effettuare utilizzando il modello e con le modalità disponibili sul sito https://www.cityinsurance.ro/;

– 90 giorni dalla data della decisione del Tribunale romeno di apertura della liquidazione.

il Fondo di Garanzia romeno (Fondul de Garantare a Asiguratilor – FGA ) sta ricevendo le richieste di rimborsi di premi e di indennizzi che potrà iniziare a pagare, se complete della documentazione di supporto e approvate, decorsi 60 giorni dal 27 settembre 2021 , data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Romena della revoca dell’autorizzazione all’impresa.

dal , data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Romena della revoca dell’autorizzazione all’impresa. il Fondo di Garanzia romeno effettuerà i pagamenti seguendo l’ordine cronologico di ricezione delle domande ed entro il limite massimo di 500.000 lei (circa 100.000 euro) per sinistro o rimborso di premio pagato e non goduto.

ed entro il limite massimo di 500.000 lei (circa 100.000 euro) per sinistro o rimborso di premio pagato e non goduto. i creditori assicurativi possono continuare a presentare richieste al Fondo non oltre 90 giorni dalla data della decisione finale del Tribunale di apertura della liquidazione.

L’Ivass segnala inoltre che l’eventuale cessazione anticipata dei contratti potrà determinare per i contraenti l’esigenza o la necessità di reperire coperture assicurative alternative e/o integrative, anche in relazione a eventuali obblighi contrattuali o di legge derivanti dai rapporti in essere con i beneficiari delle coperture originarie. E aggiunge che i beneficiari potranno in ogni caso valutare la necessità od opportunità di richiedere una copertura assicurativa alternativa e/o integrativa.

Il Fondo di Garanzia romeno raccomanda che la stipula di un nuovo contratto assicurativo con altra impresa sia fatta in parallelo con la richiesta di cessazione della polizza sottoscritta con l’assicurazione insolvente.

Maggiori informazioni sono disponibili sui siti dell’Asf e dell’Fga.

I consumatori possono chiedere chiarimenti e informazioni al contact center dell’Ivass al numero verde 800486661 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30.