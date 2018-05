Ivass, dichiarazione di fallimento di Alpha Insurance A/S

di

Facendo seguito al comunicato stampa del 5 marzo 2018, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha reso noto che in data 8 maggio 2018 l’Autorità di vigilanza danese Danish Financial Services Authority (Dfsa) ha comunicato che in pari data l’impresa Alpha Insurance A/S, operante in Italia in regime di libera prestazione di servizi principalmente nel settore cauzioni, è stata dichiarata fallita.

Si informano gli utenti che, come comunicato dall’Autorità di vigilanza danese nel proprio sito, i contratti in corso cessano di avere efficacia a partire dall’8 maggio 2018.

Per ulteriori informazioni e per consultare le Faq predisposte si rimanda al comunicato pubblicato sul sito dell’Autorità di vigilanza danese.

Per ogni assistenza è inoltre possibile rivolgersi al contact center consumatori Ivass, numero verde 800 – 486661 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30.

