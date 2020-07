Ivass: Gefion Insurance A/S il liquidazione

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha reso noto che l’autorità di vigilanza danese, Finanstilsynet, ha comunicato che dal 13 luglio 2020 l’impresa Gefion Insurance A/S è entrata in liquidazione.

L’assemblea generale della società ha nominato liquidatori gli avvocati Troels Askerud e Søren Aamann Jensen.

L’Ivass ricorda che alla Gefion Insurance A/S, già abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi, era stata revocata lo scorso 24 giugno l’autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa (si veda il comunicato stampa Ivass del 30 giugno 2020).

L’autorità di vigilanza danese ha precisato che i contratti sono validi fino a scadenza.

Ulteriori informazioni possono essere reperite nel sito dell’autorità di vigilanza danese (https://www.dfsa.dk/News/Press-releases/2020/Gefion_liquidation_QA) e in quello dell’impresa www.gefioninsurance.com, anche per quanto riguarda la gestione dei sinistri.

Per chiarimenti e assistenza è inoltre possibile rivolgersi al contact center consumatori Ivass, numero verde 800-486661, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30.