Ivass: mystery shopping partito a marzo presso agenzie, banche e siti web

Sono partite a marzo le prime visite dei mystery shoppers dell’Istituto di vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) presso agenzie, banche, sportelli e siti web per verificare dal vivo le concrete modalità di vendita delle polizze assicurative da parte degli intermediari.

Le visite degli operatori dell’Ivass in incognito, che al momento sono sperimentali, riguarderanno non solo agenzie, banche e sportelli postali ma anche la vendita on line: acquirenti misteriosi infatti navigheranno su piattaforme e broker di distribuzione digitale.

Il progetto mystery shopping in via di sviluppo con il supporto di un consulente e di Eiopa (l’Autorità europea di vigilanza sulle assicurazioni) e finanziato dal Programma dell’Unione Europea di supporto alle riforme strutturali, ha l’obiettivo di fornire al supervisore nuovi strumenti e metodologie per l’esercizio dell’attività di vigilanza sulla condotta di mercato che gli intermediari tengono verso gli assicurati.