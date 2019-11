Ivass, nel 2018 sono stati in tutto 42,2 milioni i veicoli assicurati

Nel 2018 sono stati in tutto 42,2 milioni i veicoli assicurati, di cui 39,3 milioni con imprese vigilate dall’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) e 2,9 milioni con imprese estere in regime di stabilimento e di libera prestazione di servizi. È quanto emerge dall’ultimo bollettino statistico dell’Ivass.

Questi i principali dati contenuti nel bollettino Ivass: