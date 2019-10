Ivass, nel I semestre si amplia l’offerta di coperture modulari e flessibili

Nel primo semestre dell’anno si è ampliata l’offerta di coperture assicurative modulari e flessibili con soluzioni specifiche a supporto della mobilità sostenibile, per le garanzie abbinate r.c. auto e moto, a tutela della vita digitale, alla responsabilità verso terzi, ai rischi connessi alla proprietà e alle catastrofi naturali. Lo rileva l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), che ha pubblicato l’analisi semestrale sulle nuove tendenze nell’offerta dei prodotti assicurativi.

Secondo l’analisi dell’Ivass si diffondono soluzioni dedicate al mondo del volontariato e del settore no profit e nascono nuove offerte a protezione di culture agricole specifiche e di pregio.

Si riduce del 36% rispetto al 1° semestre 2018 il numero di nuove offerte nel comparto vita; in ripresa le polizze rivalutabili e stabili le unit linked.

Dall’analisi emerge che le imprese continuano ad investire, in alcuni casi anche in modo rilevante, nello sviluppo di processi e prodotti in chiave digitale.