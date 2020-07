Ivass, nel I trimestre prezzo r.c. auto in calo del 3,4%

Nel primo trimestre dell’anno il prezzo effettivo medio della garanzia r.c. auto è stato in media di 392 euro, in diminuzione del 3,4% su base annua (circa 14 euro). Lo rileva l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) nel suo Bollettino statistico Iper.

La riduzione, sottolinea l’Ivass, si riscontra in corrispondenza del crollo delle nuove immatricolazioni (-85%) e dei passaggi di proprietà (-62%) conseguenti all’emergenza sanitaria.

L’analisi mensile evidenzia infatti che il prezzo effettivo per l’r.c. auto si è contratto a marzo del 5,2%, mentre nei mesi di gennaio e febbraio si era ridotto rispettivamente del 2,6 % e del 2,8%.

Dal Bollettino statistico IPER relativo al primo trimestre emerge altresì che: