Ivass, segnalata nomina amministratore straordinario per Sikura Leben Ag

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha segnalato che l’autorità di vigilanza del Liechtenstein (Fma) ha nominato, in data 4 dicembre 2019, un amministratore straordinario (Ernst & Young AG, Zurich) per Sikura Leben Ag, impresa assicurativa con sede legale in Liechtenstein, sottoposta alla vigilanza dell’Autorità del Paese di origine (Fma, Financial Market Authority), abilitata a operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (senza sede stabile) nei rami vita ed attiva nel settore delle polizze unit-linked.

Sikura Leben Ag attualmente è in run off ovvero si limita alla gestione dei contratti in corso.

Ulteriori richieste di informazioni possono essere rivolte direttamente all’Amministratore straordinario – Mrs. Silvia Bisi, Consultant Legal at Ernst & Young Ag, Zurich – indirizzo email [email protected] o al numero telefonico: +41 58 289 3117.

Per ogni assistenza è possibile rivolgersi al contact center consumatori Ivass, numero verde 800-486661, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30.