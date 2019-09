Ivass, segnalata vendita polizze contraffate da parte di Lloyd Corporate Uk Ltd

L’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass) ha reso noto che sono stati segnalati casi di polizze collettive contraffatte abbinate a finanziamenti, intestate a Lloyd Corporate Uk Ltd, impresa non autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia.

La rappresentanza generale per l’Italia dei Lloyd’s di Londra ha disconosciuto l’autenticità delle polizze intestate a Lloyd Corporate Uk Ltd.

L’Ivass raccomanda sempre di verificare, prima della sottoscrizione, che i contratti siano riferibili a imprese regolarmente autorizzate, tramite la consultazione sul sito www.ivass.it :

dell’Albo delle imprese italiane e degli Elenchi delle imprese estere ammesse ad operare in Italia;

il Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) e l’Elenco degli intermediari dell’Unione Europea;

l’elenco degli avvisi relativi ai Casi di contraffazione, Società non autorizzate e Siti internet non conformi alla disciplina sull’intermediazione;





Per ogni assistenza è possibile rivolgersi al contact center consumatori Ivass, al numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30.