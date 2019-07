Ivass: polizze fideiussorie contraffatte China Taiping Insurance (Uk) Co Ltd

L’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) comunica che, a seguito ai comunicati stampa del 4 aprile 2016 e del 25 luglio 2016, è stata segnalata la commercializzazione in Italia di altra polizza fideiussoria contraffatta intestata a China Taiping Insurance (Uk) Co Ltd.

La società, che ha sede legale nel Regno Unito, sebbene abilitata ad operare in Italia in regime di libera prestazione di servizi (senza una sede stabile) in alcuni rami danni, tra cui il ramo cauzioni, ha però sospeso la sottoscrizione di nuovi rischi in Italia, come già reso noto con il comunicato stampa del 25 luglio 2016.

Per ogni assistenza è possibile rivolgersi al Contact Center Consumatori Ivass, numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 14:30.