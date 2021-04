Ivass: polizze fideiussorie contraffatte intestate a North of England P&I Dac

È stata segnala all’Ivass (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) la tentata commercializzazione di due polizze fideiussorie contraffatte intestate a North Of England P&I Dac, impresa di assicurazione con sede legale in Irlanda sottoposta alla vigilanza dell’Autorità del Paese di origine (The Central Bank of Ireland) e abilitata a operare in Italia senza una sede stabile in alcuni rami danni, fra cui anche il ramo 15 – cauzione.

Nel dettaglio, sono state segnalate all’ivass due bozze di polizze fideiussorie contraffatte intestate alla suddetta North of England le quali riportano in calce anche il riferimento al dominio www.northofenglandpel.com.

La North of England P&I Dac ha comunicato che le due bozze di polizza non provengono dall’impresa e di non essere in alcun modo legata al sito www.northofenglandpel.com di cui ha chiesto e ottenuto l’oscuramento. In relazione a tale vicenda la North of England ha pubblicato sul proprio sito web un avviso per i consumatori.

L’Ivass raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative e consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e, a tal fine, di consultare sul sito www.ivass.it:

Per ogni assistenza è possibile rivolgersi al contact center consumatori dell’Ivass, numero verde 800-486661 dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 14:30.