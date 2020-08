Ivass, pubblicato regolamento 45 sui requisiti di controllo e governo dei prodotti assicurativi

Viene disciplinato il ruolo dell’organo amministrativo del produttore e dell’intermediario distributore iscritto nella sezione D del Ri. In coerenza con quanto previsto dalle disposizioni del Cap in materia di governo societario dell’impresa di assicurazione e ad integrazione del regolamento delegato Pog, si accentra in capo all’organo amministrativo dell’impresa di assicurazione produttrice la responsabilitàultima dell’osservanza delle norme sul processo di approvazione dei prodotti assicurativi, investendolo del compito di approvare una specifica politica di governo e controllo dei prodotti assicurativi – in linea con le disposizioni Ivass in materia di sistema di governo societario (Reg. 38/2018).

Consulta il regolamento n.45 dell’Ivass